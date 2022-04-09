Российские захватчики обстреляли жилые кварталы в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном на Луганщине.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в результате вражеских обстрелов в области возникли пожары, один человек погиб, еще четверо — ранены.

— Утром оккупанты взялись за свое любимое дело — расстреливают жилые кварталы мирных городов, — отметил он.

В результате обстрелов в Северодонецке в старом районе города обнаружили погибшую женщину. В Рубежном в результате обстрела жилого дома ранены четыре человека.

По словам Гайдая, в Лисичанске горит многоэтажка, АЗС и предприятие. Потушить пожар невозможно из-за обстрелов.

— Уважаемые местные телеграмм-каналы, последнее предупреждение: никаких адресов, никаких фото или видео, которые могут раскрыть расположение объектов, попавших под обстрел! Не становитесь корректировщиками огня! — подчеркнул глава ОВА.

В полночь 9 апреля российские военные обстреляли старые районы Северодонецка Луганской области. Огнем охватило многоквартирный дом.

Только 8 апреля враг разрушил 11 объектов в области, из которых восемь – жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Золотом.