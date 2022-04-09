Смещение войны РФ на Донбасс может означать усиление конфликта и его затягивание — Джон Кирби

Смещение внимания России на Донбасс может означать усиление интенсивности конфликта и его затягивание. Об этом в пятницу заявил спикер Минобороны США Джон Кирби.

Кирби заявил, что у России до сих пор много боевой силы, которая теперь будет приложена к меньшему участку Украины по сравнению с ситуацией в начале войны.

Спикер Минобороны США отметил, что военные Украины дают мощный отпор России.

По его словам, США стремятся, чтобы Россия проиграла войну на территории Украины, а Украина – восстановила целостность.

Как сообщается, Кирби также отметил, что главной потребностью войск Украины сегодня буквально миллионы боеприпасов для стрелкового оружия.

Спикер Пентагона также заявил, что в Минобороны США считают, что удар по Краматорскому вокзалу был нанесен Россией с использованием баллистической ракеты короткого радиуса действия.