На 10 апреля в Украине для эвакуации населения согласовано девять гуманитарных коридоров. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область
Эвакуация будет происходить на собственном транспорте и на автобусах.
- Бердянск – Запорожье.
- Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5
- Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Луганская область
- Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
- село Горское – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут.
На днях министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и руководители местных военных администраций рекомендовали эвакуироваться прежде всего жителям трех областей – Донецкой, Луганской и части Харьковской (Лозовского и Барвенковского районов).
Источник: Ирина Верещук
Фото: Кирилл Тимошенко