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Факты / Украина

10 апреля в Украине будут работать девять гумкоридоров для трех областей — Верещук

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
10 апреля в Украине будут работать девять гумкоридоров для трех областей — Верещук

На 10 апреля в Украине для эвакуации населения согласовано девять гуманитарных коридоров. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область

  • Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

Эвакуация будет происходить на собственном транспорте и на автобусах.

  • Бердянск – Запорожье.
  • Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5
  • Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область

  • Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
  • Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  • Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
  • село Горское – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
  • Рубежное – Бахмут.

На днях министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и руководители местных военных администраций рекомендовали эвакуироваться прежде всего жителям трех областей – Донецкой, Луганской и части Харьковской (Лозовского и Барвенковского районов).

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Эвакуационные поезда на 10 апреля 2022: направления и расписание рейсов

Источник: Ирина Верещук

Фото: Кирилл Тимошенко

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