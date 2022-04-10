На 10 апреля в Украине для эвакуации населения согласовано девять гуманитарных коридоров. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

Эвакуация будет происходить на собственном транспорте и на автобусах.

Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5

Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область

Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42

село Горское – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.

На днях министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и руководители местных военных администраций рекомендовали эвакуироваться прежде всего жителям трех областей – Донецкой, Луганской и части Харьковской (Лозовского и Барвенковского районов).

Источник: Ирина Верещук

Фото: Кирилл Тимошенко