Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра 10 апреля 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Днепра

05:00 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

06:23 — 796/795 Днепр – Харьков-Пасс

09:27 — 3/4 Львов — Запорожье-1

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм

14:26 41/42 Днепр — Трускавец

16:39 — 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск

17:00 – 797 Днепр – Львов

17:30 — 232/231 Днепр — Львов

18:09 – 86/85 Запорожье-1 – Тернополь

18:09 – 88/87 Казатин – Ковель

21:57 — 92/91 Лозовая — Пятихатки

23:26 — 38/37 Запорожье-1 — Каменское Пассажирская

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.