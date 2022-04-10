Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра 10 апреля 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.
Расписание поездов из Днепра
- 05:00 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 06:23 — 796/795 Днепр – Харьков-Пасс
- 09:27 — 3/4 Львов — Запорожье-1
- 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм
- 14:26 41/42 Днепр — Трускавец
- 16:39 — 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск
- 17:00 – 797 Днепр – Львов
- 17:30 — 232/231 Днепр — Львов
- 18:09 – 86/85 Запорожье-1 – Тернополь
- 18:09 – 88/87 Казатин – Ковель
- 21:57 — 92/91 Лозовая — Пятихатки
- 23:26 — 38/37 Запорожье-1 — Каменское Пассажирская
Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.