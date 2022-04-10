Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 45 день войны
Убили Убили
176 детей
Ранили Ранили
>324 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина

Эвакуация из Киева: расписание поездов на 10 апреля 2022

Юля Захарченко редактор ленты
Эвакуация из Киева: расписание поездов на 10 апреля 2022

Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 10 апреля 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Киева

  • 02:00 – 111/112 Харьков-Пас – Львов
  • 04:02 — 21/22 — Харьков-Пасс — Трускавец
  • 04:16 — 1/2 Ивано-Франковск — Харьков-Пасс
  • 05:38 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
  • 05:40 — 142/141 Львов — Лозовая
  • 08:00 — 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 08:30 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль
  • 11:46 — 45/46 Ужгород — Лозовая
  • 12:17 — 885 Киев-Пас — Ровно
  • 13:09 – 142/141 Лозовая – Львов
  • 14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск
  • 14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена
  • 14:25 — 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
  • 15:02 — 55/56 Киев-Пасс — Рахов
  • 15:17 — 867 Киев-Пас – Гречаны
  • 17:09 — 13/14 Киев-Пасс — Солотвино
  • 17:42 — 790/789 Киев-Пасс — Кропивницкий
  • 17:42 — 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
  • 18:30 – 81/82 Киев-Пас – Ужгород
  • 19:06 – 44/43 Киев-Пас – Ивано-Франковск
  • 19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава
  • 19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм
  • 19:48 — 95/96 Киев-Пасс — Рахов
  • 20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
  • 20:12 — 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
  • 20:21 — 57/59 Киев-Пасс — Ворохта
  • 20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп
  • 21:07 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
  • 21:22 – 97/98 Киев-Пас – Ковель
  • 21:28 — 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог
  • 21:54 — 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы
  • 22:27 — 46/45 Лозовая — Ужгород
  • 22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов
  • 23:18 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая
  • 23:46 — 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Фото: Укрзализныця

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Укрзализныця

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка