Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 10 апреля 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Киева

02:00 – 111/112 Харьков-Пас – Львов

04:02 — 21/22 — Харьков-Пасс — Трускавец

04:16 — 1/2 Ивано-Франковск — Харьков-Пасс

05:38 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий

05:40 — 142/141 Львов — Лозовая

08:00 — 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

08:30 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль

11:46 — 45/46 Ужгород — Лозовая

12:17 — 885 Киев-Пас — Ровно

13:09 – 142/141 Лозовая – Львов

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена

14:25 — 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

15:02 — 55/56 Киев-Пасс — Рахов

15:17 — 867 Киев-Пас – Гречаны

17:09 — 13/14 Киев-Пасс — Солотвино

17:42 — 790/789 Киев-Пасс — Кропивницкий

17:42 — 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 – 81/82 Киев-Пас – Ужгород

19:06 – 44/43 Киев-Пас – Ивано-Франковск

19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава

19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм

19:48 — 95/96 Киев-Пасс — Рахов

20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 — 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 — 57/59 Киев-Пасс — Ворохта

20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

21:22 – 97/98 Киев-Пас – Ковель

21:28 — 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог

21:54 — 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы

22:27 — 46/45 Лозовая — Ужгород

22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов

23:18 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая

23:46 — 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

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Фото: Укрзализныця