Глава СБУ Украины в Харьковской области Роман Дудин рассказал Фактам ICTV о настроениях во вражеских войсках и о возможности возвращения из эвакуации жителям Харькова.

Враг не оставляет надежды захватить Харьков. По территории области движутся километровые колонны техники оккупантов. На Слобожанское направление кремль бросает те самые войска, которые творили зверства в населенных пунктах Киевской, Черниговской и Житомирской областей.

— Психологическое состояние российских войск, которые уже принимали участие в боевых действиях, которые были выведены, а потом снова брошены на прорыв, крайне подавленное, — отмечает Роман Дудин.

По его словам, все ждут ротацию, сроки которой постоянно меняются. Каждую неделю возникает какая-то новая дата и военные российской федерации понимают, что их банально обманывают.

Они стараются всеми возможными способами, вплоть до членовредительства, что случается довольно часто, вырваться из той бойни, в которую их бросила родина.

Что касается случаев, подобных тем, которые мир увидел в Буче, Ирпене и других населенных пунктах, находившихся в оккупации, то, по словам сотрудника СБУ, подобных трагедий будет немало и на территории Харьковской области.

— В качестве примера приведу два освобожденных населенных пункта-Малая Рогань и Ольховка. Там фактически происходило то же, что и в Буче. Совместно с прокуратурой уже открыты уголовные производства и по изнасилованию, и по убийствам, по кражам, — отметил Роман Дудин.

Он добавил, что иного ожидать, к сожалению, не приходится, поскольку на Харьковщине воюют те же российские солдаты, что и в Буче, с таким же менталитетом и воспитанием.

Что же касается наметившейся тенденции возвращения харьковчан в свой родной город, то, по словам Романа Дудина, в отличие от Киева, Киевской, Житомирской и Черниговской областей, от которых угроза атак уже отошла, на территории Харьковщины боевые действия продолжаются.

Поэтому говорить о возвращении людей, которые находятся в эвакуации, пока рано.

Вместе тем, Роман Дудин призвал представителей местного бизнеса, которые производили гуманитарную продукцию, продукцию первой необходимости, по возможности запускать свои предприятия, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, и тем самым помочь рядовым жителям, которые по тем или иным причинам не смогли выехать из Харькова.