10 апреля, на 46 сутки полномасштабной войны в Украине, российские военные пытаются прорвать оборону подразделений Вооруженных сил Украины в районе Изюма Харьковской области и установить полный контроль над Мариуполем Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 09.04.2022

По состоянию на 10 апреля оккупанты перемещают дополнительные подразделения в Изюм, чтобы усилить группировку на этом направлении.

Враг и дальше частично блокирует Харьков. Захватчики обстреливают город реактивными и ствольными артиллерийскими системами и минометами.

В Донецком и Таврическом операционных районах российские военные производят артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений.

Идет штурм Мариуполя. Армия РФ пытается захватить центральную часть города, нанося авиационные удары.

На Южнобужском направлении россияне снова попытались установить контроль над Александровкой, но безуспешно.

Продолжили военные РФ обстреливать из артиллерии Нововоронцовку, Марьянское, Новогригоровку и Шевченково.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск врага генеральный штаб ВСУ не зафиксировал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 46-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW