Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что российские войска снова попытаются взять столицу.

Об этом он сообщил во время эфира американского телеканала ABC. Также к разговору присоединился его брат Владимир Кличко.

— То, что враг отступил от Киева, не означает, что он отказался от стремления захватить столицу. Поэтому нельзя исключать следующей попытки россиян “взять Киев за два дня”, — отметил он.

Виталий Кличко подчеркнул, что столица и в дальнейшем должна быть готова к обороне.

— Мы ожидаем, что российские войска вернутся и будут атаковать столицу Украины, — добавил Владимир Кличко.

Также они утверждают, что российские захватчики продолжают зверствовать и совершать геноцид украинского народа в регионах, в которые они вторглись.

Ранее мэр Кличко призвал жителей, уехавших из столицы из-за войны, не возвращаться по крайней мере до конца этой недели. Бригадный генерал ВСУ Александр Грузевич считает, что после перегруппировки войск Россия попытается осуществить повторное наступление на Киев.

Источник: Виталий Кличко