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Факты / Украина

Мэр Киева Кличко не исключает следующей попытки россиян “взять столицу за два дня”

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
брати Клички

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что российские войска снова попытаются взять столицу.

Об этом он сообщил во время эфира американского телеканала ABC. Также к разговору присоединился его брат Владимир Кличко.

— То, что враг отступил от Киева, не означает, что он отказался от стремления захватить столицу. Поэтому нельзя исключать следующей попытки россиян “взять Киев за два дня”, — отметил он.

Виталий Кличко подчеркнул, что столица и в дальнейшем должна быть готова к обороне.

— Мы ожидаем, что российские войска вернутся и будут атаковать столицу Украины, — добавил Владимир Кличко.

Также они утверждают, что российские захватчики продолжают зверствовать и совершать геноцид украинского народа в регионах, в которые они вторглись.

Ранее мэр Кличко призвал жителей, уехавших из столицы из-за войны, не возвращаться по крайней мере до конца этой недели. Бригадный генерал ВСУ Александр Грузевич считает, что после перегруппировки войск Россия попытается осуществить повторное наступление на Киев.

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Источник: Виталий Кличко

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