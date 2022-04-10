На Харьков сбрасывают бомбы на парашютах: что известно о новом виде снарядов

В последние два дня враг обстреливал Харьков новыми видами бомб, которые спускают на парашютах. Об этом заявил городской голова Игорь Терехов.

– Два последних дня рядом с минами, снарядами, Градами Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах, – сказал Терехов в видеообращении.

Он подчеркнул, что в любом случае нельзя приближаться к таким парашютам. Нужно сразу сообщать о них спасателям по телефону 101 или 112.

Информацию об использовании врагом боеприпасов на парашютах подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Впервые факт использования новейшего вооружения был зафиксирован в Киеве.

— В Киеве впервые был зафиксирован факт использования новейшего вооружения – снаряды, которые спускают на парашютах. Россияне используют самое жестокое оружие, — сказал Антон Геращенко.

Отметим, что парашют нужен для того, чтобы снаряд “разбрасывал” отдельные суб-боеприпасы.

Именно такие снаряды были использованы во время войны в Нагорном Карабахе и под их действие попали гражданские.

Принцип этих суб-боеприпасов состоит в том, что каждый из них имеет свое индивидуальное наведение. Обычно это достаточно примитивная тепловая головка самонаведения, которая должна реагировать на тепло бронетехники, но на практике может захватить и гражданские автомобили.

В то же время, наиболее распространенные кассетные боеприпасы не имеют дополнительных систем наведения и просто разбрасываются по площади.