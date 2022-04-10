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Факты / Украина

На городском пляже в Чернигове изъяли шесть ракет Ураган

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
снаряд

На городском пляже в Чернигове спасатели изъяли шесть снарядов от российской реактивной системы залпового огня Ураган.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Часть снарядов была в воде, другая – на самом пляже.

– На городском пляже Золотой берег в Чернигове пиротехники ГСЧС изъяли 6 ракет из реактивной системы залпового огня Ураган. Часть из них была в воде, другая – на самом пляже. Обследовать берег реки и пляж спасатели начали 9 апреля, остатки обломков ракет получили сегодня, 10 апреля, говорится в сообщении.

Еще одну ракету нашли вблизи леса недалеко от городского парка культуры и отдыха. Работы по очистке территорий города и области боеприпасов продолжаются.

Ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что из-за полномасштабной войны России против Украины в городе погибли более 700 человек.

По его словам, около 40 человек числятся пропавшими без вести. Но, скорее всего, их можно считать погибшими, поскольку многих из них в последний раз видели возле построек и автомобилей, уничтоженных врагом.

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