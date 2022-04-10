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Факты / Украина

Пытался атаковать Николаев: ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Пытался атаковать Николаев: ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34

Украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Он пытался атаковать Николаев.

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.

– Оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, но наши войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы. Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.

Также оперативное командование Юг сообщает, что общие потери врага в регионе только за эту ночь составили 70 военных и 7 единиц техники. Поэтому в Херсонской области оккупанты развернули ремонтные мастерские для техники и полевые госпитали.

Между тем, по информации украинских военных, существенных изменений в обстановке в Черном море нет. Корабельно-катерные группы противника продолжают блокировочную деятельность. Вероятность нанесения ракетного удара остается высокой. Не оставляет враг и планов высадки десанта.

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Фото: Depositphotos

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