Украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Он пытался атаковать Николаев.

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.

– Оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, но наши войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы. Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.

Также оперативное командование Юг сообщает, что общие потери врага в регионе только за эту ночь составили 70 военных и 7 единиц техники. Поэтому в Херсонской области оккупанты развернули ремонтные мастерские для техники и полевые госпитали.

Между тем, по информации украинских военных, существенных изменений в обстановке в Черном море нет. Корабельно-катерные группы противника продолжают блокировочную деятельность. Вероятность нанесения ракетного удара остается высокой. Не оставляет враг и планов высадки десанта.