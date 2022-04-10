Российские войска накапливают резервы в районе Харькова. Однако врагу там будет очень сложно осуществлять наступление, в том числе из-за погодных условий.

Об этом рассказал сегодня на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

– В районе Харькова противник сосредотачивает резервы, подтягивает ремонтные подразделения, которые должны обеспечить введение новых сил и подразделений вооруженных сил РФ в бой. Но там даже погода за нас, в ближайшие 10 суток прогноз погоды – осадки. Причем должно выпасть 50 мм. Это значит, что противнику будет очень тяжело наступать, потому что размокнет земля, – подчеркнул Арестович.

Он напомнил, что из девяти оперативных направлений, на которых в начале полномасштабной войны наступали войска РФ, в настоящее время осталось 2,5 направления: на Мариуполь и на север зоны ООС.

Так, враг пытается захватить районы обороны украинских войск на юго-западе Луганской области – Рубежное, Попасная, Северодонецк, Лисичанск. Но это ему не удается.

Кроме того, путинские войска предпринимают попытки продвинуться от города Изюм на юго-запад, что также не удается. Вчера войска РФ здесь пробовали наступать, успеха не имели и остановились.

– Тяжелые уличные бои продолжаются в Мариуполе. Наши войска держат оборону, – отметил Арестович.

Что касается Херсонской области, то там российские захватчики понесли потери при попытке наступления в районе населенного пункта Александровка.

– Еще одно направление, где противник пытался совершить тактические наступательные действия, – это населенный пункт Александровка в Херсонской области. Успеха не имел. В целом понес потери численностью около ротной тактической группы, — проинформировал Арестович.

Он уточнил, что украинские войска также продолжают контрнаступательные действия и контролируют север Украины (от Киевской до Харьковской области).

Как отметил Арестович, в бассейне Черного моря российские захватчики начали закрашивать бортовые номера боевых кораблей. А все для того, чтобы скрыть повреждения и потери.

– Это, конечно, не потопленные корабли, хотя кто знает, но точно поврежденные. И поскольку они бывают однотипны, они (российские захватчики, – ред.) хотят скрыть, какой именно корабль был поражен. Это значит, что мы бьем их военно-морской флот, – заявил советник руководителя ОПУ.

Арестович добавил, что войска РФ также продолжают стремительно терять авиацию. Так, украинские Воздушные силы за сутки сбили три самолета, вертолет, пять беспилотников и четыре крылатых ракеты врага.