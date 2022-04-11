Россия продолжает оправдываться, переводить ответственность и врать об убийствах в Буче, взрывах в Краматорске и других военных преступлениях.

Об этом в новом вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

– Они уже настолько потеряли связь с реальностью, что обвиняют нас в совершении даже того, что очевидно для всех в мире сделали именно российские войска. Это трусость. Они боятся признать, что вся российская политика по отношению к Украине в течение десятков лет была ошибочной. Они боятся признать, что делали ошибочные ставки и потратили колоссальные ресурсы на поддержку полных ничтожеств, – сказал Зеленский.

Президент отметил, что германская позиция меняется в пользу Украины.

-Говорил с канцлером Германии Олафом Шольцом о том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, как усилить санкции против России, заставить ее искать мир. Немецкая позиция меняется в пользу Украины, – добавил он.

Кроме этого, 18 защитников Украины получили государственные награды, награды героев. Пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины, трое – связных Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, десять – полицейских.