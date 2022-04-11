Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 46 день войны
Убили Убили
177 детей
Ранили Ранили
>336 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина

Германская позиция меняется в пользу Украины — Зеленский

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Володимир Зеленський

Россия продолжает оправдываться, переводить ответственность и врать об убийствах в Буче, взрывах в Краматорске и других военных преступлениях.

Об этом в новом вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

– Они уже настолько потеряли связь с реальностью, что обвиняют нас в совершении даже того, что очевидно для всех в мире сделали именно российские войска. Это трусость. Они боятся признать, что вся российская политика по отношению к Украине в течение десятков лет была ошибочной. Они боятся признать, что делали ошибочные ставки и потратили колоссальные ресурсы на поддержку полных ничтожеств, – сказал Зеленский.

Президент отметил, что германская позиция меняется в пользу Украины.

-Говорил с канцлером Германии Олафом Шольцом о том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, как усилить санкции против России, заставить ее искать мир. Немецкая позиция меняется в пользу Украины, – добавил он.

Кроме этого, 18 защитников Украины получили государственные награды, награды героев. Пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины, трое – связных Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, десять – полицейских.

Читайте
Украинцы хотят мира, но на наших условиях – Зеленский

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка