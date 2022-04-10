Российские войска осуществляют наступательные действия на Донбассе и продолжают обстрелы Харькова.

Об этом говорится в сводках областных военных администраций по состоянию на утро воскресенья, 10 апреля, которые есть в распоряжении Фактов ICTV.

Так, враг снова ночью обстреливал жилые районы Харькова из артиллерии и реактивных систем залпового огня. В Харьковской области войска РФ “работают” по Изюмскому направлению, но украинская армия удерживает позиции.

В Луганской области враг производил артиллерийские и ракетные обстрелы жилых кварталов и мест эвакуации мирных граждан из районов активных боевых действий.

Путинские войска продолжают наступательные действия в направлении городов Попасная и Северодонецк. Успеха враг не достиг. Утром российские захватчики произвели мощный обстрел Северодонецка. Из-под завалов удалось спасти двух пенсионеров. В то же время один человек погиб, а еще четверо получили ранения.

В Донецкой области происходят активные боевые действия вдоль линии столкновения. Враг пробовал наступать вблизи Марьинки, но украинские военные отбили наступление.

Параллельно путинские войска обстреливали населенные пункты Угледар, Красногоровка, Авдеевка, Торецкую и Очеретинскую территориальные общины. В связи с этим населенные пункты были частично обесточены.

Мариуполь держится, несмотря на блокаду российских захватчиков и значительно превосходящие силы врага. Продолжается эвакуация гражданского населения из Донецкой области, в том числе по железной дороге.

В Днепропетровской области тревога звучала практически каждый час, в том числе и утром. Ночью враг попал в фермерское хозяйство, промышленный и инфраструктурный объекты. Есть информация об одном пострадавшем.

В Николаевской области вечером и ночью войска РФ производили обстрелы населенных пунктов. Из-за этого пострадали инфраструктурные объекты. По предварительной информации, жертв нет.

В Херсонской области тоже было неспокойно: жители почти всех населенных пунктов информировали об обстрелах и взрывах. Особенно это касается территорий на границе областей. Кроме того, российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно захваченных территориях региона. В селах они бросают гранаты в дома, забирают транспорт и еду. В целом, в области наблюдается гуманитарная катастрофа.

В то же время во многих регионах Украины ночь прошла относительно спокойно. Речь идет о Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.

По информации Генерального штаба ВСУ, на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей российские захватчики развернули военные госпитали, а также ремонтные мастерские военной техники.

Фото: Генеральный штаб ВСУ