Российские оккупанты в морском порту города Мариуполя бьют по гражданским судам и пытаются взять моряков в заложники.

Об этом в своем канале в Telegram сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

По ее словам, несколько дней оккупанты обстреливали гражданские иностранные корабли, а затем призвали экипажи, среди которых многие иностранные граждане, в частности Турция и Болгария, эвакуироваться: выходить в российские военные с имеющимся на кораблях провиантом.

— До этого россияне убили члена экипажа ледокола “Капитан Белоусов”, также были ранены несколько членов экипажа и люди с корабля под флагом Доминики, — сообщила омбудсмен Денисова.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека сообщила, что такими действиями армия России нарушает право на жизнь и свободу и личную неприкосновенность, право на свободу передвижения, право мирного прохода и на свободу судоходства. Все эти права регулируются международными конвенциями.

– Призываю консульства государств, граждане которых находятся на иностранных судах в Мариуполе, помочь обеспечить их безопасную эвакуацию коридором, который будет контролировать государство Украина, – написала она.

Она также обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом. В своем обращении она призвала учесть эти факты нарушения Россией прав человека в Украине.

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Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова