В Луганской области пограничники отбили атаку российских захватчиков. Одного из них украинские военные взяли в плен.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

Как рассказал офицер с позывным Рой, который организовывает оборону в этой местности, вражеские силы уже в четвертый раз пытались совершить наступление на эти позиции украинских войск.

– На этот раз рашисты снова попытались незаметно подкрасться к позициям наших бойцов. Пограничники щедро угостили орков свинцом. От выстрелов эти крысы начали разбегаться, еще больше подвергаясь пулям защитников Украины, — отметили в ГПСУ.

Несколько захватчиков погибли, а один получил ранения, умолял не стрелять и сдался украинским пограничникам.

Оказалось, что пленный является уроженцем города Стаханов (Кадиевка), который находится на временно оккупированной территории Луганской области. Он признался, что служит артиллеристом с 2019 года на стороне оккупантов.

Теперь будет проверяться информация, причастен ли этот пленный к обстрелам мирных украинцев.

Стоит отметить, что за время полномасштабной войны в Украине (с 24 февраля по 10 апреля), войска РФ потеряли около 19,3 тыс. личного состава, 722 танка, 1 911 боевую бронированную машину, 342 единицы артиллерийских систем, 152 самолета, 137 вертолетов.

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Источник: ГПСУ

Фото: ГПСУ