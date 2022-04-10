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Факты / Украина

РФ развернула госпитали и мастерские на территории трех областей Украины

Татьяна Забожко редактор ленты
польовий шпиталь_польовий госпіталь

На временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей российские захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники.

На такой шаг враг пошел из-за значительных санитарных потерь личного состава и техники.

По данным генерального штаба Вооруженных сил Украины, в госпиталях оккупантов, куда постоянно поступают раненые, не хватает квалифицированного медицинского персонала.

Есть у врага также проблемы с запасами медицинских препаратов, которые почти не пополняются.

Так как в армии РФ нет стабильных поставок запасных частей и агрегатов, личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники работает круглосуточно.

Известно генеральному штабу Вооруженных сил Украины также о прибытии в Украину ремонтных бригад из Ярославской области РФ.

Вызвали их, чтобы починить железнодорожные пути на временно занятых территориях Харьковской области.

Тем временем в Мелитопольском районе Запорожской области российские захватчики продолжают обыски домов гражданских.

Российские военные проверяют у местных их документы, а также есть ли у них автомобили и запасы продуктов.

Людей допрашивают, где работают их близкие родственники, а также требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих ВСУ, участниках АТО/ООС.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 46-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

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Фото: Depositphotos

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