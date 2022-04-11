Аналитики прогнозируют, что российские войска проведут крупное наступление из оккупированного города Изюм в Харьковской области на город Днепр, который является стратегически важным объектом на востоке Украины.

Об этом сообщили американские военные чиновники, пишет New York Times.

— Эта оценка была сделана после того, как в пятницу на спутниковых снимках (сделанных компанией Maxar Technologies, — Ред.) было видно, как сотни военных машин движутся через восточный поселок Великий Бурлук в направлении Изюма, — говорится в сообщении.

Бои вокруг Изюма усилились после того, как Москва объявила о своем намерении сосредоточить боевые действия на востоке Украины, выведя десятки тысяч войск с украинских областей на Севере после того, как столкнулась с более жестким, чем ожидалось, сопротивлением ВСУ.

— Мы уже несколько дней говорим о том, что Изюм так важен для них, потому что он находится почти в центре Донбасса, к западу от него, — заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

В то время высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что американские аналитики со сферы разведки видели, что российские войска в Изюме и вокруг него готовятся к наступлению на юг и юго-восток, чтобы попытаться продвинуться вглубь Донбасса.

Российские войска могут провести наступление с Изюма на Днепр — аналитики / 4 фотографии

Российские войска нуждаются в Изюме, чтобы удержать свои боевые рубежи на западном направлении и позволить им продвинуться к Днепру и другим стратегическим городам Донбасса, считают американские официальные чиновники.

При этом к югу от этого района находится город Краматорск, где в результате российского ракетного удара 8 апреля по железнодорожному вокзалу погибло более 50 человек.

Фото: Maxar, Depositphotos