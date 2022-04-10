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Факты / Украина

Что чувствуют защитники Мариуполя: полк Азов обратился к украинским политикам

Наташа Тарчевська редактор ленты
Что чувствуют защитники Мариуполя: полк Азов обратился к украинским политикам

Мариуполь будет оставаться украинским до тех пор, пока там будут украинские защитники.

Об этом 10 апреля в официальном видеообращении заявил командир полка Азов Святослав Паламар, позывной – Калина.

Он призвал украинских политиков не забывать, что Мариуполь – это город-мученик, город-борец. Обращаясь к ним, Святослав Паламарь решил не называть конкретных имен.

– Политики, которые рассказывают, что “мы вас постоянно поддерживаем, мы с ними на связи”. Уже больше двух недель никто не поднимает трубку и никто ни с кем не общается, – заявил командир полка Азов.

Также Святослав Паламарь обратился к украинцам и пожелал, чтобы все продолжали держаться в беде, не забывать о борьбе, бороться и побеждать.

Защитники Мариуполя уже больше месяца дерутся с превосходящими силами противника, сдерживая российскую армию от продвижения вглубь территории Украины.

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