9 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по аэродрому в Мелитополе, где сконцентрировались российские военные подразделения.

Об этом в интервью Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он сравнил успешные действия украинских военных с аналогичной операцией на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном.

— Мелитополь постепенно становится Чернобаевкой. Сегодня накрыли мелитопольский аэродром, тоже с пунктом управления — рвалось часа два, — сообщил он.

Также Алексей Арестович добавил, что Мелитополь – это центральный узел, где находится аэропорт, железнодорожное, автомобильное сообщение. Это опорный пункт, обеспечивающий связь Запорожья, Херсона и Мариуполя.

Украинские военные разгромляли технику и батальоны российских оккупантов в Чернобаевке Херсонской области уже 14 раз.

Феномен Чернобаевки заключается в том, что российские военные никак не могут обойти аэродром в этом населенном пункте, поскольку возможностей для переброски захватнических сил на неоккупированную территорию Украины немного.