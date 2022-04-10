Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 46 день войны
Убили Убили
177 детей
Ранили Ранили
>336 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина

Становится второй Чернобаевкой: ВСУ накрыли оккупантов на аэродроме в Мелитополе

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Становится второй Чернобаевкой: ВСУ накрыли оккупантов на аэродроме в Мелитополе

9 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по аэродрому в Мелитополе, где сконцентрировались российские военные подразделения.

Об этом в интервью Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он сравнил успешные действия украинских военных с аналогичной операцией на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном.

— Мелитополь постепенно становится Чернобаевкой. Сегодня накрыли мелитопольский аэродром, тоже с пунктом управления — рвалось часа два, — сообщил он.

Также Алексей Арестович добавил, что Мелитополь – это центральный узел, где находится аэропорт, железнодорожное, автомобильное сообщение. Это опорный пункт, обеспечивающий связь Запорожья, Херсона и Мариуполя.

Украинские военные разгромляли технику и батальоны российских оккупантов в Чернобаевке Херсонской области уже 14 раз.

Феномен Чернобаевки заключается в том, что российские военные никак не могут обойти аэродром в этом населенном пункте, поскольку возможностей для переброски захватнических сил на неоккупированную территорию Украины немного.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка