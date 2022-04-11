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Факты / Украина

В битве с россиянами погиб известный украинский десантник Балу

Анастасия Гевко редактор ленты
В битве с россиянами погиб известный украинский десантник Балу

Известный украинский десантник Владимир Балюк с псевдо Балу погиб в бою с российскими оккупантами. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщило Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Во время своей последней битвы защитник Украины уничтожил две вражеские боевые машины десанта (БМД) и многих оккупантов, чье точное количество не указывается.

Сообщается, что Владимир Балюк был образцовым представителем современного сержантского корпуса десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. 

Также, по данным ВСУ, у Балюка была высокая профессиональная подготовка и большой боевой опыт, ранее он участвовал в международных учениях.

– Он занимал одну из ключевых должностей в боевых подразделениях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины – был главным сержантом десантно-штурмовой роты. 5 апреля на юге Украины во время боя с превосходящими силами противника. Владимир Балюк – герой. В бою он лично уничтожил две вражеские БМД и немало живой силы противника, – сказано в сообщении.

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