Известный украинский десантник Владимир Балюк с псевдо Балу погиб в бою с российскими оккупантами. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщило Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Во время своей последней битвы защитник Украины уничтожил две вражеские боевые машины десанта (БМД) и многих оккупантов, чье точное количество не указывается.

Сообщается, что Владимир Балюк был образцовым представителем современного сержантского корпуса десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Также, по данным ВСУ, у Балюка была высокая профессиональная подготовка и большой боевой опыт, ранее он участвовал в международных учениях.