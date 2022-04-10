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Факты / Украина

В Луганской области оккупанты обстреляли четыре дома и школу

Татьяна Забожко редактор ленты
В Луганской области оккупанты обстреляли четыре дома и школу

Российские захватчики обстреляли две многоэтажки и школу в Северодонецке, а также два дома в Лисичанске и Камышевахе-1 Луганской области.

Здания в Северодонецке военные РФ атаковали утром 10 апреля, а в Лисичанске и Камышевахе-1 – ночью.

В одном из подъездов дома в новом районе Северодонецка, уже неоднократно попадающего под обстрелы врага, дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа.

Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух 84-летних жителей дома.

В соседнем доме из-за попадания российского снаряда выгорели три квартиры на пятом этаже. Жертв обстрела нет.

Пострадала в Северодонецке также одна из близлежащих школ.

В Лисичанске и Камышевахе-1 российские военные в течение ночи разрушили два дома.

В Луганской области оккупанты обстреляли четыре дома и школу / 2 фотографии

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 46-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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