Украина полностью запретила импорт товаров из РФ – Свириденко

Полное эмбарго на импорт товаров из России – правительство накануне, 9 апреля, приняло соответствующее постановление, сообщила вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

– Мы юридически закрепили фактическое прекращение торговых отношений с Российской Федерацией, которое произошло 24 февраля. Мы официально оформили полное прекращение торговли товарами с государством-агрессором. Теперь ни одна продукция РФ не сможет быть ввезена на территорию нашего государства, — подчеркнула она.

По ее словам, запрет российского импорта будет блокировать ежегодно валютные поступления в РФ на $6 млрд, то есть уменьшатся потенциальные возможности финансирования войны.

Свириденко считает, что такой шаг Украины будет служить примером для партнеров на Западе и в ЕС, побуждая к ужесточению санкций против РФ, в частности, внедрению энергетического эмбарго и изоляции всех российских банков.

– Именно такие действия станут нашим вкладом в обескровливание экономики России и будут способствовать нашей победе, – подытожила министр экономики.

Цель Украины на сегодняшний день – нефтяное эмбарго для РФ, потому что именно это позволит обвалить российскую экономику, лишив ее важных ресурсов для продолжения убийств украинцев, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Два дня назад, 8 апреля, Евросоюз принял новые санкции против России. Среди них – эмбарго на импорт из России угля и других твердых ископаемых с августа 2022 года.