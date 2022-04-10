Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 46 день войны
Убили Убили
177 детей
Ранили Ранили
>336 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина

Украинцы хотят мира, но на наших условиях – Зеленский

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мирные переговоры с Россией. Он уверен: украинцы хотят, чтобы война закончилась, но на условиях Украины, условиях независимости.

По мнению президента, людей, потерявших своих родных, не устроит любое мирное соглашение на любых условиях.

– Это большая рана, большая трагедия – потерять близких и родных. Но если мы говорим неэмоционально, хотя это сложно, то должны понимать, что любая война должна закончиться миром или миллионами жертв. И все равно даже там, где есть миллионы жертв, все заканчивается миром, – объяснил он в интервью для APNews.

Владимир Зеленский добавил, что проводить переговоры с Россией эмоционально сложно. Ведь никто не хочет договариваться с людьми, которые пытали наш народ.

Но президент убежден, что мы не должны упускать возможность найти дипломатическое решение.

– Мы не можем себе позволить решать за миллионы людей, которые хотят остановить войну. Мы не можем решать за них и говорить: мы не готовы говорить, потому что это – убийцы, – добавил Зеленский.

Читайте
Каждая такая трагедия будет бить по рукам: Зеленский о переговорах с РФ после Бучанской резни

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Офис президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка