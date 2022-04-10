Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мирные переговоры с Россией. Он уверен: украинцы хотят, чтобы война закончилась, но на условиях Украины, условиях независимости.
По мнению президента, людей, потерявших своих родных, не устроит любое мирное соглашение на любых условиях.
– Это большая рана, большая трагедия – потерять близких и родных. Но если мы говорим неэмоционально, хотя это сложно, то должны понимать, что любая война должна закончиться миром или миллионами жертв. И все равно даже там, где есть миллионы жертв, все заканчивается миром, – объяснил он в интервью для APNews.
Владимир Зеленский добавил, что проводить переговоры с Россией эмоционально сложно. Ведь никто не хочет договариваться с людьми, которые пытали наш народ.
Но президент убежден, что мы не должны упускать возможность найти дипломатическое решение.
– Мы не можем себе позволить решать за миллионы людей, которые хотят остановить войну. Мы не можем решать за них и говорить: мы не готовы говорить, потому что это – убийцы, – добавил Зеленский.