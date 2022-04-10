Из резервного фонда правительство направило первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное возобновление инфраструктуры.

– 400 млн грн для Киевской области. По 250 млн грн Черниговской и Сумской областям. Еще 100 млн грн для Житомирщины. Денежные средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды, — сообщил Шмыгаль.

Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития общин и территорий.

Шмыгаль добавил, что это только первый этап, и предстоит еще много работы по капитальному восстановлению Украины.