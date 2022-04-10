Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о зверствах агрессоров в населенных пунктах Украины, которые находились под российской оккупацией.

– После освобождения населенных пунктов от рашистских оккупантов остаются десятки и сотни замученных, искалеченных людей, которые подвергались страшным пыткам – таково лицо “асвабаждения”, пришедшего в Украину, – написала омбудсмен у себя в соцсетях 10 апреля.

Так, в поселке Макаров под Киевом россияне отрезали 80-летнему мужчине руки на глазах у его дочери. Он скончался от полученных ран.

В Ирпене под Киевом двое оккупантов изнаслиовали беременную 20-летнюю женщину. В результате их действий она потеряла ребенка.

В Херсонской области россияне избивали 60-летнего мужчину прикладами и палками на глазах у дочери.

На Черниговщине во время оккупации сел Ягида и Лукашевка агрессоры обустроили штаб в Вознесенской церкви. Впоследствии там нашли тела расстрелянных людей. Вероятно, это были местные жители.

Денисова подчеркнула, что террор, жестокое обращение и убийства мирных жителей на оккупированных территориях являются военным преступлением, которое определено Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, а также – нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.