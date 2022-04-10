Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 46 день войны
Убили Убили
177 детей
Ранили Ранили
>336 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина

Отрезали руки 80-летнему мужчине на глазах у дочери: Денисова рассказала о зверствах РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Отрезали руки 80-летнему мужчине на глазах у дочери: Денисова рассказала о зверствах РФ

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о зверствах агрессоров в населенных пунктах Украины, которые находились под российской оккупацией.

– После освобождения населенных пунктов от рашистских оккупантов остаются десятки и сотни замученных, искалеченных людей, которые подвергались страшным пыткам – таково лицо “асвабаждения”, пришедшего в Украину, – написала омбудсмен у себя в соцсетях 10 апреля.

Так, в поселке Макаров под Киевом россияне отрезали 80-летнему мужчине руки на глазах у его дочери. Он скончался от полученных ран.

В Ирпене под Киевом двое оккупантов изнаслиовали беременную 20-летнюю женщину. В результате их действий она потеряла ребенка.

В Херсонской области россияне избивали 60-летнего мужчину прикладами и палками на глазах у дочери.

На Черниговщине во время оккупации сел Ягида и Лукашевка агрессоры обустроили штаб в Вознесенской церкви. Впоследствии там нашли тела расстрелянных людей. Вероятно, это были местные жители. 

Денисова подчеркнула, что террор, жестокое обращение и убийства мирных жителей на оккупированных территориях являются военным преступлением, которое определено Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, а также – нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

– Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине, – призвала омбудсмен.

 

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: УНИАН

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка