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Факты / Украина

Войска РФ за сутки более 60 раз обстреляли Харьковщину: есть погибшие и раненые

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Войска РФ за сутки более 60 раз обстреляли Харьковщину: есть погибшие и раненые

Российские войска продолжают обстреливать Харьковскую область. За минувшие сутки оккупанты нанесли около 66 артиллерийских, минометных ударов по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ, центру города, в результате чего пострадали девять человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в эти сутки под обстрелы снова попали Дергачи и район — два человека погибли, есть пострадавшие.

Также Синегубов рассказал об очередных успехах украинских военных. Они сегодня ночью уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, которые направлялись в сторону Изюма.

В Ольховке Харьковского района Вооруженные силы Украины полностью завершили зачистку территории. Бойцы 92 бригады обнаружили яму с трупами российских солдат.

Олег Синегубов напомнил, что продолжается эвакуация мирного населения из Лозовой, откуда уже удалось вывезти около 20 тыс. человек.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 46-й день. Российские войска наносят ракетные удары по украинским городам, обстреливают жилые дома и другую инфраструктуру.

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Фото: ГСЧС

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