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Факты / Украина

ВСУ уничтожили вражеский БПЛА Орлан-10 с помощью Starstreak

Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
ВСУ уничтожили вражеский БПЛА Орлан-10 с помощью Starstreak

В Харьковской области подразделение противовоздушной обороны 95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ успешно уничтожила российский БПЛА Орлан-10 из ПЗРК британского производства Starstreak.

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ также показало фото остатков сбитого БПЛА.

ВСУ уничтожили вражеский БПЛА Орлан-10 с помощью Starstreak / 2 фотографии

Это уже второй сбитый многоцелевой беспилотный авиационный комплекс Орлан-10 рашистов. Первый БПЛА такого типа был сбит вчера.

На видео также показали первое боевое применение ПЗРК Starstreak в боевых подразделениях ДШВ ВСУ.

Starstreak — это переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов и низколетящих самолетов.

ПЗРК считается самой быстрой в мире ракетой класса “земля-воздух” малой дальности, может поражать воздушные цели на высоте 5 км.

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Источник: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

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