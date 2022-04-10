В Харьковской области подразделение противовоздушной обороны 95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ успешно уничтожила российский БПЛА Орлан-10 из ПЗРК британского производства Starstreak.

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ также показало фото остатков сбитого БПЛА.

ВСУ уничтожили вражеский БПЛА Орлан-10 с помощью Starstreak / 2 фотографии

Это уже второй сбитый многоцелевой беспилотный авиационный комплекс Орлан-10 рашистов. Первый БПЛА такого типа был сбит вчера.

На видео также показали первое боевое применение ПЗРК Starstreak в боевых подразделениях ДШВ ВСУ.

Starstreak — это переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов и низколетящих самолетов.

ПЗРК считается самой быстрой в мире ракетой класса “земля-воздух” малой дальности, может поражать воздушные цели на высоте 5 км.

Источник: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ