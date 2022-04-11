Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 47 день войны
Убили Убили
183 ребенка
Ранили Ранили
>342 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 793 взрослых
Факты / Украина

Бои в Изюме и ракетные обстрелы Николаевской области: ситуация в регионах на 11 апреля

Марта Бондаренко редактор ленты
Бои в Изюме и ракетные обстрелы Николаевской области: ситуация в регионах на 11 апреля

Этой ночью российский враг активно гонял по городу Харьков. Страдают от обстрелов и населенные пункты в Луганской и Донбассе.

Об этом говорится в строительстве областных администраций.

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях: на Волыни, Закарпатье, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой областях, в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговщине, Полтавщине и Сумской области.

Харьков российские оккупанты обстреливали из артиллерийских систем. В настоящее время пострадавшие устанавливаются. Самые ожесточенные бои идут в Изюме.

В Луганской области оккупационные войска бьют по жилым домам в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. Там многоэтажки и частные дома претерпели значительные разрушения.

11 апреля назначены шесть дополнительных эвакуационных поездов из Луганской и Донецкой областей.

В Донецкой области продолжаются бои в Авдеевке, Угледаре, Марьинке, Новолуганском – там повреждены многоэтажки и частное жилье. Сейчас известно по меньшей мере об одном погибшем и двух раненых.

Ракетные удары российские оккупанты нанесли и по Николаеву и области. По предварительной информации – жертв нет.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка