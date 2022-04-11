Исследователи работают над системой для быстрого выявления зверств РФ в Украине

Эксперты из университетов Великобритании и США работают над быстрым созданием системы, которая должна обеспечить отчет о зверствах, которые устраивают в Украине российские солдаты. Для этого будут использовать учетные записи социальных сетей.

Об этом сообщается на сайте Манчестерского университета.

В частности, проект об украинцах внутри Украины и за рубежом, который финансируют ESRC и ORA – Mobilize, – отреагировал на гуманитарную катастрофу и объединился с тремя американскими организациями. Теперь они вместе будут документировать и отслеживать перемещения людей, а также нарушения прав человека, гуманитарные потребности и гражданское сопротивление вторжению в режиме реального времени.

Для получения последних данных по Украине проект будет использовать соцсети, в частности – Twitter, а также алгоритмы машинного обучения.

Таким образом важные события будут замечать на несколько часов раньше, чем СМИ. Уточняется, что будут отслеживаться “всплески достоверных твитов об определенных темах, которые отслеживает команда”, а также – будут отображаться места, где происходят те или иные события.

Главные области изучения: гуманитарные потребности, перемещенные лица, гражданское сопротивление и нарушения прав человека.

Определением того, какие учетные записи следует отслеживать, занималась старший преподаватель украинской политики из Манчестерского университета, доктор Ольга Онуч. Она очертила список из более чем 600 ключевых слов для проверки системой.

В краткосрочной перспективе этот проект должен помочь оперативно оказывать помощь и направлять ресурсы туда, где они нужны больше всего. В долгосрочной – это позволит документировать нарушения и зверства для правосудия.

Проект уже определил первое крупное нарушение прав человека – стрельбу войск РФ по мирным демонстрантам в Херсоне 21 марта.

Полномасштабная агрессия РФ против Украины может быть первой войной, в которой данные социальных сетей используются таким образом, однако ожидается, что она не будет последней – анализ данных социальных сетей, вероятно, станет все более распространенным способом мониторинга конфликтов, а также других кризисов и ключевых событий.