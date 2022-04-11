Российские военные на 47-е сутки полномасштабной войны в Украине продолжают частичную блокировку Харькова и пытаются взять под контроль населенные пункты на Донецком направлении.

Карта боевых действий в Украине на 10.04.2022

На Слобожанском направлении Харьков частично блокируют отдельные подразделения из состава 6 общевойсковой армии и береговых войск Северного флота РФ. Районы города находятся под артиллерийскими обстрелами.

На Изюмском направлении враг применяет беспилотник Орлан-10, чтобы выявить позиции Вооруженных сил Украины.

Около двух батальонных тактических групп РФ попытались совершить наступление в направлениях Довгенького и Дмитровки, но отошли на ранее занятые позиции, потерпев поражение.

На Донецком направлении основные усилия россияне сосредотачивают на взятии под контроль Попасной, Рубежного, Нижнего, Новобахмутовки и установлении полного контроля над Мариуполем.

Безуспешными для врага стали штурмовые действия в районе Золотого.

Мариуполь вражеская артиллерия и авиация штурмует в районе завода Азовсталь и морского порта.

Обстреляли захватчики из артиллерии позиции украинских военных в районе Высокополья, Трудолюбовки и Марьянского.

Полномасштабная война в Украине длится уже 47-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW