В первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 чистый отток капитала из России увеличился с $17,5 млрд до $64,2 млрд.

Об этом со ссылкой на данные российского Центробанка сообщают росСМИ.

В целом по итогам прошлого года отток капитала из России составлял $72,6 млрд.

– Профицит текущих операций в первом квартале 2022 года вырос в 2,6 раза до $58,2 млрд. В первом квартале 2021 года этот показатель составил $22,5 млрд. Положительное сальдо внешней торговли России по итогам квартала составило $66,3 млрд, что в 2,6 раза больше, чем в результате за аналогичный период 2021 года. Тогда этот показатель составил $25,8 млрд, – сказано в сообщении.

Кроме того отмечается, что с начала года иностранные инвесторы на фоне слухов о полномасштабном вторжении России в Украину, а также непосредственно после его начала, выводили свои активы из страны.

В связи с большим объемом выведенных средств Центробанк РФ на время ограничил возможность вывода активов за границу, в том числе – для иностранных инвесторов.