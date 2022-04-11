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Факты / Мир

Почти в четыре раза: в РФ значительно вырос отток капитала

Анастасия Гевко редактор ленты
Почти в четыре раза: в РФ значительно вырос отток капитала

В первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 чистый отток капитала из России увеличился с $17,5 млрд до $64,2 млрд.

Об этом со ссылкой на данные российского Центробанка сообщают росСМИ.

В целом по итогам прошлого года отток капитала из России составлял $72,6 млрд.

– Профицит текущих операций в первом квартале 2022 года вырос в 2,6 раза до $58,2 млрд. В первом квартале 2021 года этот показатель составил $22,5 млрд.  Положительное сальдо внешней торговли России по итогам квартала составило $66,3 млрд, что в 2,6 раза больше, чем в результате за аналогичный период 2021 года. Тогда этот показатель составил $25,8 млрд, – сказано в сообщении.

Кроме того отмечается, что с начала года иностранные инвесторы на фоне слухов о полномасштабном вторжении России в Украину, а также непосредственно после его начала, выводили свои активы из страны. 

В связи с большим объемом выведенных средств Центробанк РФ на время ограничил возможность вывода активов за границу, в том числе – для иностранных инвесторов.

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