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Факты / Украина

На юге Украины десантники сбили российский беспилотник Орлан-10

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
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На юге Украины военные 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев ДШВ ВС Украины сбили многоцелевой беспилотный авиационный комплекс Орлан-10.

Соответствующее видео опубликовало Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Отмечается, что беспилотник был сбит огнем из стрелкового оружия.

— Воины одного из подразделений 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев “подрезали крылья” российской “птичке” метким огнем из стрелкового оружия, — отметили в штабе.

Кроме того, оперативное командование Юг сообщило, что в ночь с 10 на 11 апреля на Луганском направлении артиллерия 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожила вражеский полевой склад боеприпасов.

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Источник: Генштаб ВСУ, ОК Юг

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