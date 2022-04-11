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Факты / Украина

На южном направлении ВСУ уничтожили более 80 оккупантов, танк Т-72 и три Орлана

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
На южном направлении ВСУ уничтожили более 80 оккупантов, танк Т-72 и три Орлана

Украинские защитники продолжают удерживать  освобожденные от россиян территории и населенные пункты на южном рубеже обороны под вражескими артобстрелами. Они наносят противнику ощутимые потери в живой силе и технике.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования Юг.

По их данным, на Николаевском и Херсонском направлении войска РФ продолжают обороняться и пытаются восстановить силы и ресурс, чтобы перейти к наступлению.

— С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения критической инфраструктуры, враг совершил 3 ракетных ударах по населенным пунктам Николаевской области. К счастью, пострадавших нет, — отметили в пресс-службе.

Среди новых трофеев бойцов ВСУ — многоцелевой транспортер, а также метко уничтоженные танк Т-72 и три беспилотника типа Орлан-10 противника. За сутки на южном фронте вражеские потери составили 84 россиянина и 13 единиц техники.

Кроме того, корабельное группировки противника в Черноморской операционной зоне остается на позициях блокировки портов и системно проводит разоблачения надводной обстановки и разведку.

Также в течение 10 апреля противовоздушная оборона Воздушных Сил и сухопутных войск ВСУ уничтожила 11 воздушных целей российских оккупантов:

  • один самолет (Су-34);
  • четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);
  • три беспилотных летательных аппаратов (ОТР);
  • три крылатые ракеты (Х-59).
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Источник: ОК Юг, Командование Воздушных сил ВСУ

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