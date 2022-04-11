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Факты / Мир

Новая Зеландия направит самолет Hercules и персонал в Европу для помощи Украине

Анастасия Гевко редактор ленты
Новая Зеландия направит самолет Hercules и персонал в Европу для помощи Украине

В среду, 13 апреля, Новая Зеландия отправит в Европу для помощи Украине транспортный самолет C-130H Hercules и 50 человек вспомогательного персонала. Они пробудут там два месяца.

Об этом говорится в официальном заявлении правительства Новой Зеландии в понедельник, 11 апреля.

Как сообщается, команда будет путешествовать по Европе, доставляя оборудование и материалы в распределительные центры для Украины, но не будет въезжать в саму страну.

Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что поддержка Новой Зеландии “заключается в том, чтобы помочь украинской армии отразить жестокое вторжение России, потому что мир в регионе Европы необходим для глобальной стабильности”.

– Такая вопиющая атака на суверенитет страны представляет собой угрозу для всех нас, и поэтому мы тоже должны сыграть свою роль, – подчеркнула Ардерн.

Новая Зеландия также вносит 8,8 млн долларов (13 млн новозеландских долларов) в качестве дополнительной поддержки, чтобы помочь Украине в закупке оборудования для своих вооруженных сил через Британию, сказано в заявлении.

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Фото: Getty Images

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