Служба безопасности Украины заявляет, что российские оккупанты пытаются вовлечь украинских детей в разведку позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В Харькове через Telegram-месседжер оккупанты установили контакт с несовершеннолетним парнем, которому пообещали заплатить деньги за информацию о позициях наших военных на территории города.

В Луганской области двое российских солдат предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местоположениях и маршрутах передвижения войск ВСУ. Сначала юноша испугался, но оккупанты его успокоили: мол, ему ничего не будет, ведь он еще несовершеннолетний.

К счастью, подростки не успели передать информацию врагу.

– Сейчас рассматривается вопрос о возможности привлечения правонарушителей к уголовной ответственности, – отметил Дехтяренко.

В СБУ напоминают, что в Украине уголовная ответственность наступает при достижении 16 лет, а в редких случаях – с 14 лет.

Ранее Службе безопасности Украины удалось перехватить разговор оккупантов, признавшихся, что они грабят и уничтожают все, что видят. Они угоняют транспортные средства из разбитых автосалонов, украшения из ювелирных магазинов и даже переплавляют медь из взорванных машин.