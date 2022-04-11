Украинские военные уничтожили склад с боекомплектом армии Российской Федерации вблизи временно оккупированного поселка Новоайдар Луганской области.
Российские СМИ поспешили обвинить в пожаре украинскую сторону.
Издания со ссылкой на представительство так называемой ЛНР в Совместном центре контроля и координации заявили об обстреле жилого сектора тактической ракетой Точка У и гибели 31-летней женщины.
Глава Луганской областной военной администрации опроверг распространенную фейковую информацию.
– То, что россияне разносят по своим сепарским источникам якобы ВСУ обстреляли жилой сектор, – ложь!
А у нас маленькая победа – пылало 2,5 часа то, что уже сегодня могло убить наших людей, – подчеркнул глава ОВА.
Напомним, что поздно вечером 29 марта в российском Белгороде раздался взрыв на военном складе.
А уже 1 апреля там произошел масштабный пожар на нефтебазе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 47-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай