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Факты / Украина

Горело 2,5 часа: ВСУ уничтожили склад с боекомплектом РФ вблизи Новоайдара

Татьяна Забожко редактор ленты
Пожежа на складі боєприпасів у Луганській області

Украинские военные уничтожили склад с боекомплектом армии Российской Федерации вблизи временно оккупированного поселка Новоайдар Луганской области.

Российские СМИ поспешили обвинить в пожаре украинскую сторону.

Издания со ссылкой на представительство так называемой ЛНР в Совместном центре контроля и координации заявили об обстреле жилого сектора тактической ракетой Точка У и гибели 31-летней женщины.

Глава Луганской областной военной администрации опроверг распространенную фейковую информацию.

– То, что россияне разносят по своим сепарским источникам якобы ВСУ обстреляли жилой сектор, – ложь!

А у нас маленькая победа – пылало 2,5 часа то, что уже сегодня могло убить наших людей, – подчеркнул глава ОВА.

Напомним, что поздно вечером 29 марта в российском Белгороде раздался взрыв на военном складе.

А уже 1 апреля там произошел масштабный пожар на нефтебазе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 47-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

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