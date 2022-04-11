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Факты / Украина

Подразделения ПВО сбили три вертолета и два беспилотника – Луганская ОВА

Татьяна Забожко редактор ленты
Подразделения ПВО сбили три вертолета и два беспилотника – Луганская ОВА

Подразделения противовоздушной обороны сбили три вражеских вертолета и два беспилотника.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Украинские военные на линии фронта в Луганской и Донецкой областях отразили четыре атаки врага, уничтожив:

  • пять танков,
  • восемь единиц бронированной техники,
  • шесть военных автомобилей,
  • восемь артиллерийских систем противника.

Всего в течение недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку.

За это время украинские военные уничтожили:

  • 39 танков,
  • 70 единиц бронированной техники,
  • 55 единиц автомобильной техники,
  • 22 артиллерийские системы,
  • 17 беспилотников,
  • четыре самолета,
  • шесть вертолетов,
  • пять крылатых ракет.

Вооруженные силы Украины отразили атаку под Золотым, однако, отступая, военные РФ начали обстреливать дома.

В настоящее время в области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры.

– Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продуктами. Поэтому каждый обстрел жилого фонда – это целенаправленный теракт, – отмечает Сергей Гайдай.

Повреждены многоэтажки и частные дома в Лисичанске, Северодонецке, Золотом и Кременной.

В последней общине из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке разрушены частная клиника и школа, в Золотом – спортивный объект.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 47-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Джерело: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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