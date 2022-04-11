Подразделения противовоздушной обороны сбили три вражеских вертолета и два беспилотника.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Украинские военные на линии фронта в Луганской и Донецкой областях отразили четыре атаки врага, уничтожив:
- пять танков,
- восемь единиц бронированной техники,
- шесть военных автомобилей,
- восемь артиллерийских систем противника.
Всего в течение недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку.
За это время украинские военные уничтожили:
- 39 танков,
- 70 единиц бронированной техники,
- 55 единиц автомобильной техники,
- 22 артиллерийские системы,
- 17 беспилотников,
- четыре самолета,
- шесть вертолетов,
- пять крылатых ракет.
Вооруженные силы Украины отразили атаку под Золотым, однако, отступая, военные РФ начали обстреливать дома.
В настоящее время в области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры.
– Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продуктами. Поэтому каждый обстрел жилого фонда – это целенаправленный теракт, – отмечает Сергей Гайдай.
Повреждены многоэтажки и частные дома в Лисичанске, Северодонецке, Золотом и Кременной.
В последней общине из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы.
Как сообщалось ранее, в Северодонецке разрушены частная клиника и школа, в Золотом – спортивный объект.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 47-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Джерело: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай