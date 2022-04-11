Подразделения противовоздушной обороны сбили три вражеских вертолета и два беспилотника.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Украинские военные на линии фронта в Луганской и Донецкой областях отразили четыре атаки врага, уничтожив:

пять танков,

восемь единиц бронированной техники,

шесть военных автомобилей,

восемь артиллерийских систем противника.

Всего в течение недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку.

За это время украинские военные уничтожили:

39 танков,

70 единиц бронированной техники,

55 единиц автомобильной техники,

22 артиллерийские системы,

17 беспилотников,

четыре самолета,

шесть вертолетов,

пять крылатых ракет.

Вооруженные силы Украины отразили атаку под Золотым, однако, отступая, военные РФ начали обстреливать дома.

В настоящее время в области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры.

– Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продуктами. Поэтому каждый обстрел жилого фонда – это целенаправленный теракт, – отмечает Сергей Гайдай.

Повреждены многоэтажки и частные дома в Лисичанске, Северодонецке, Золотом и Кременной.

В последней общине из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке разрушены частная клиника и школа, в Золотом – спортивный объект.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 47-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Джерело: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай