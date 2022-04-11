Депутаты Верховной Рады предложили считать началом временной оккупации РФ территорий Украины дату 19 февраля 2014 года – именно в этот день россияне захватили отдельные объекты нефтегазодобычи в пределах континентального шельфа Украины.

Об этом говорится в законопроекте №7270 О внесении изменений в некоторые законы о регулировании правового режима на временно оккупированной территории Украины, который зарегистрировали в Верховной Раде 11 апреля.

Сообщается, что речь идет об отдельных объектах нефтегазодобычи в пределах континентального шельфа Украины (перечень таких объектов определяет Кабинет министров Украины).

При этом норма о временной оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя с 20 февраля 2014 года, как и предусматривает ныне действующий закон, остается в силе. Согласно законопроекту, отдельные территории Донецкой и Луганской областей оккупированы Российской Федерацией с 7 апреля 2014 года.

Кроме того нардепы предложили дополнить закон Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины новой статьей: Цели государственной политики на временно оккупированной территории.

Среди них – деоккупация временно оккупированной территории; обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц в предусмотренном законе объеме; обеспечение независимости, единства и территориальной целостности Украины.

Правовой основой для отпора вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановления территориальной целостности Украины, согласно законопроекту, является Конституция, законодательство и ст. 51 Устава ООН.

Отметим, что ст. 51 Устава ООН предусматривает, что настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена Организации, до тех пор, пока Совет безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности.