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Факты / Украина

Представительство ЕС возобновило работу в Киеве

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
прапори ЄС

Представительство ЕС в Украине возобновило свою работу в Киеве.

Посол Матти Маасикаса обнародовал фото флага ЕС на флагштоке, установленном возле здания представительства по ул. Владимирской, 101, в украинской столице.

Ранее о возобновлении работы представительства ЕС в Украине, которое после начала войны переехало в Польшу, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, возвращение делегации в Киев обеспечит лучшее взаимодействие с правительством и большую поддержку украинского народа.

Напомним, что делегация ЕС уехала из Киева после полномасштабного вторжения российских войск. Первоначально представительство ЕС работало в Ряшеве (Жешуве), откуда координировало европейскую и международную помощь Украине.

Некоторые сотрудники делегации по-прежнему будут работать оттуда удаленно.

Кроме представительства ЕС, работу посольств в Киеве уже возобновили такие страны, как Турция, Латвия, Литва, Эстония.

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Фото: Depositphotos

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