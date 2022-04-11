Представительство ЕС возобновило работу в Киеве

Представительство ЕС в Украине возобновило свою работу в Киеве.

Посол Матти Маасикаса обнародовал фото флага ЕС на флагштоке, установленном возле здания представительства по ул. Владимирской, 101, в украинской столице.

????????ЄС повернувся до Києва! pic.twitter.com/tNQXDy5Pc7 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 11, 2022

Ранее о возобновлении работы представительства ЕС в Украине, которое после начала войны переехало в Польшу, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, возвращение делегации в Киев обеспечит лучшее взаимодействие с правительством и большую поддержку украинского народа.

Напомним, что делегация ЕС уехала из Киева после полномасштабного вторжения российских войск. Первоначально представительство ЕС работало в Ряшеве (Жешуве), откуда координировало европейскую и международную помощь Украине.

Некоторые сотрудники делегации по-прежнему будут работать оттуда удаленно.

Кроме представительства ЕС, работу посольств в Киеве уже возобновили такие страны, как Турция, Латвия, Литва, Эстония.