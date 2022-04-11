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Факты / Украина

РФ потратила на удары по Украине уже под две тысячи ракет – Зеленский

Татьяна Забожко редактор ленты
Володимир Зеленський

Российская Федерация с начала полномасштабной войны в Украине потратила на удары по Украине уже около двух тысяч ракет.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время своего ночного видеообращения.

Кроме того, по словам главы государства, россияне применили бесчисленное количество авиабомб, артиллерийские снаряды и мины. А также депортировали сотни тысяч украинцев.

Напомним, что 10 апреля армия РФ нанесла десять ракетных ударов только по Днепропетровской области.

В результате почти полностью уничтожен гражданский аэропорт в Днепре. Ранены шестеро спасателей, один из них – в тяжелом состоянии.

Один гражданский погиб в Новопавловке Днепропетровской области, взяв в руки кассетный боеприпас.

На пляже Золотой берег в Чернигове пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям изъяли шесть ракет реактивной системы залпового огня Ураган. Часть из них была в воде, остальные – на берегу.

Еще одну ракету обнаружили в лесу вблизи городского парка культуры и отдыха.

В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС обнаружили, изъяли и обезвредили 2 790 взрывоопасных предметов, в том числе 481 авиационную бомбу.

Чаще всего пиротехнические подразделения работали в:

  • Харьковской области – 2 199 раз,
  • Николаевской области – 1 062 раза,
  • Киевской области – 464 раза,
  • Донецкой области – 279 раз,
  • Сумской области – 204 раза.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине обезврежено 46 275 взрывоопасных предметов и 417 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 925 авиационных бомб.

За ситуацией на фронте можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Офис президента

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