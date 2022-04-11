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Факты / Украина

Российские войска почти полностью уничтожили село Ольховка Харьковской области

Марта Бондаренко редактор ленты
Российские войска почти полностью уничтожили село Ольховка Харьковской области

В Харьковской области российские оккупанты почти уничтожили село Ольховка. Областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Накануне прокуроры и следственно-оперативная группа Управления СБУ в Харьковской области заехали в село Ольховка, которое недавно было оккупировано вооруженными силами России.

Пока известно, что большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены полностью.

Также правоохранители на месте обнаружили уничтоженную бронетехнику оккупантов, их оружие и тела российских военнослужащих.

Все данные тщательно фиксируются и документируются.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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