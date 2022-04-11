В Харьковской области российские оккупанты почти уничтожили село Ольховка. Областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Накануне прокуроры и следственно-оперативная группа Управления СБУ в Харьковской области заехали в село Ольховка, которое недавно было оккупировано вооруженными силами России.
Пока известно, что большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены полностью.
Также правоохранители на месте обнаружили уничтоженную бронетехнику оккупантов, их оружие и тела российских военнослужащих.
Все данные тщательно фиксируются и документируются.