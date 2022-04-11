На Донецком и Таврическом направлениях враг не смог захватить город Северодонецк. А во время обстрела Попасной применил тактический ракетный комплекс Точка-У.

Об этом говорится в новой сводке Генерального штаба ВСУ. Попытки продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели.

— Враг не отказывается от планов по полному захвату территории Донецкой и Луганской областей, — отметили в Генштабе.

Также оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет для пополнения потерь подразделений своих войск.

Военнослужащие РФ проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы.

В Мариуполе противник проводит штурмовые действия в отдельных районах города.

На Югобугском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области. В подразделениях противника наблюдаются нередкие случаи дезертирства.

Фото: Генштаб ВСУ