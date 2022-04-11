Российские захватчики из тяжелого вооружения обстреляли Лисичанск Луганской области. В результате попадания в многоэтажку погиб по меньшей мере один человек.
Об этом сообщил глава Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай в социальных сетях.
— Оккупанты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения. Один погибший, — написал он.
Он уточнил, что россияне попали в многоэтажный дом, завалы которого сейчас разбирают спасатели.
Кроме того, на Луганщине украинские защитники сбили вражеский самолет.
Самая сложная ситуация сейчас в Кременной, Рубежном и Попасной, россияне там пытаются осуществить прорывы. Бои продолжаются, враг несет потери.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 47-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай