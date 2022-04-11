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Факты / Украина

Российские захватчики обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения — есть погибший

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
луганська область

Российские захватчики из тяжелого вооружения обстреляли Лисичанск Луганской области. В результате попадания в многоэтажку погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщил глава Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай в социальных сетях.

— Оккупанты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения. Один погибший, — написал он.

Он уточнил, что россияне попали в многоэтажный дом, завалы которого сейчас разбирают спасатели.

Кроме того, на Луганщине украинские защитники сбили вражеский самолет.

Самая сложная ситуация сейчас в Кременной, Рубежном и Попасной, россияне там пытаются осуществить прорывы. Бои продолжаются, враг несет потери.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 47-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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