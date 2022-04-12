Россия не продвигается, однако усиливает ведение брутальной войны – Волкер

В данный момент США и НАТО не собираются закрывать небо над Украиной, поскольку они предоставляют много помощи и оружия.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал экспредставитель США по Украине Курт Волкер.

— Пока США и НАТО не собираются закрывать небо, этого нет в планах. Мы оказываем помощь, мы предоставляем оружие, много техники, танки, снаряды, боеприпасы, благодаря которым Украина может защищать себя. В этом вопросе Украина может хорошо противостоять России, закрывая небо своими силами, — сказал он.

Волкер отметил, что США стало гораздо легче поддерживать Украину благодаря закону о ленд-лизе. По его словам, сейчас сложно спрогнозировать точные даты окончания войны в Украине.

– Мы сейчас наблюдаем за событиями на Востоке Украины, за наступлениями россиян. В последние три недели Россия не продвигается значительно, но она усилила ведение брутальной войны, бои могут только усилиться.

Он добавил, что россияне затормозились в своих действиях из-за сопротивления Украины и ее поддержки со стороны партнеров и США.