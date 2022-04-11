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Факты / Мир

The Observer к НАТО: Путин правит с помощью страха и напугайте его в ответ

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
The Observer к НАТО: Путин правит с помощью страха и напугайте его в ответ

Британское издание The Observer в редакционной колонке призвало НАТО наконец-то предпринять решительные шаги для прекращения войны в Украине.

– Путин правит с помощью страха. Так что испугайте его в ответ. Он не хочет битвы с Западом, не говоря уже о третьей мировой войне – последнем оправдании НАТО для отказа от противостояния ему. Он знает, что проигрывает. Это его пугает, – говорится в статье.

Итак, вот несколько трудных решений, которые западные лидеры должны срочно рассмотреть по мнению The Guardian.

Во-первых, прямое вмешательство с целью создания безопасной зоны на западе Украины, где могли бы собираться перемещенные лица вместо побега за границу. Сообщите Москве заранее о местонахождении этой зоны и о ее границе. Четко дайте понять, что ее будут защищать воздушные силы НАТО и наземные войска, приглашенные Киевом.

Во-вторых, возьмите под защиту неоккупированную Одессу. Направьте военно-морские силы в международные воды в Черном море и предупредите Россию о необходимости прекратить прибрежные обстрелы или предстать перед серьезными, неопределенными последствиями.

В-третьих, скажите Путину, что если его артиллерийские и ракетные подразделения снова обстреляют мирных жителей, как в Краматорске, они будут считаться легитимными военными целями НАТО.

В четвертых, передайте Киеву истребители и танки.

В-пятых, заблокируйте весь экспорт российского ископаемого топлива.

Это радикальные решения. Риски – очевидны. Но единственная альтернатива – бесконечная резня. Если Запад серьезно настроен остановить войну, то эти и подобные решительные действия могут быть единственным возможным выходом, — говорится в статье.

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Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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