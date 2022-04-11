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Факты / Украина

В разных районах Харькова находят мины замедленного действия, людей просят оставаться в укрытиях

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
В разных районах Харькова находят мины замедленного действия, людей просят оставаться в укрытиях

Во дворах домов и улицах Харькова выявляют мины замедленного действия. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, мины замедленного действия находять в Индустриальном, Киевском, Немышлянском и других районах.

Он объяснил, что мины замедленного действия – это боеприпасы с пластиковым корпусом, небольшого размера, весом около 1,5 кг. Также Синегубов призвал горожан ни в коем случае не брать такие боеприпасы в руки, не подходить к ним, не пытаться ликвидировать самостоятельно.

Если вы увидели взрывоопасный предмет, немедленно вызовите спасателей по номеру 101.

По словам Олега Синегубова, спасатели продолжают выявлять такие мины и ликвидировать. Поэтому без необходимости людей просят не выходить из укрытий, поскольку мина в любой момент может взорваться.

За сутки российские войска нанесли около 66 ударов по Харьковщине – из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Балаклея, Дергачи. Есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

Фото: Олег Синегубов

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