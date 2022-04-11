В условиях полномасштабной войны с РФ нашему государству наиболее необходима помощь от международного сообщества в виде защитного и наступательного оружия.

Об этом свидетельствуют результаты национального опроса, проведенного исследовательскими компаниями Cygnal (США) и Gradus Research (Украина).

Респондентам задали вопрос, какая, по их мнению, помощь международного сообщества сейчас наиболее нужна Украине.

– Более половины респондентов считают, что предоставление защитного и наступательного оружия, а также финансовая и гуманитарная помощь являются теми видами помощи от международного сообщества, которые сейчас нужны, — отмечается в результатах исследования.

Так, большинство украинцев (65%) заявили, что наше государство сейчас наиболее нуждается в защитном оружии, а 61% высказались за предоставление Украине наступательного оружия.

При этом 44% респондентов считают предоставление наступательного и защитного оружия наиболее необходимыми видами помощи на данный момент (24% и 20% опрошенных соответственно).

Кроме того, 62% опрошенных граждан считают важной финансовую помощь Украине (6% назвали этот вид помощи наиболее необходимым).

А 59% респондентов высказались за предоставление Украине гуманитарной помощи в виде продуктов питания, товаров первой необходимости и т. п. (7% назвали этот вид помощи наиболее необходимым).

На более низком уровне находятся ожидания украинцев относительно “закрытия неба” над нашим государством и международной миротворческой миссии.

Так, 44% опрошенных ожидают от международного сообщества установления бесполетной зоны над Украиной (“закрытие неба” считают наиболее необходимой помощью 17% респондентов).

А 34% опрошенных высказались за введение международной миротворческой миссии в Украину (первоочередным видом помощи такой шаг считают 6% респондентов).

Опрос проводился методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении 1 апреля 2022 года. Целевая аудитория опроса: украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в городах с количеством жителей более 50 тыс. Всего было опрошено 1 000 респондентов.

На днях министр обороны Украины Алексей Резников призвал страны Евросоюза и НАТО продолжать предоставлять нашей стране современное оружие, чтобы она могла активно противостоять российской агрессии. По словам Резникова, Украина больше всего нуждается в РСЗО (реактивных системах залпового огня), танках, бронированных машинах и 155 мм артиллерии.

Источник: Gradus Research

Фото: Gradus Research, U.S. Embassy Kyiv Украина