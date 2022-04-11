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Факты / Мир

Украинских беженцев приютили во французских замках

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Украинских беженцев приютили во французских замках

Замок Геделон расположен вблизи города Треньи во Франции. Здание представляет собой копию замка XIII века. В замке поселили семью Виняр из Украины.

— Мы смотрим новости, плачем, смотрим новости, плачем. Но атмосфера в Геделоне немного успокаивает. Это противоположность тому, что слышат друзья дома. Дети находятся в подземных укрытиях, — сказала Кристи.

Кристи и ее муж Макс Виняр руководили агентством в Киеве. Они возвращались из отпуска в Дубай со своими дочерьми Эммой, три года, и Неей, один год, утром 24 февраля, когда их самолет внезапно перенаправили в Молдову.

— Мы не знали, что происходит, — сказала Кристи.

Через несколько часов они узнали, что президент России заявил о вторжении в Украину. Не имея ничего, кроме чемоданов, наполненных футболками и шортами, Кристи и Макс поняли, что они не смогут вернуться домой в ближайшее время.

В течение недели семья перемещалась между тремя странами, они были в Молдове, Румынии и Франции. В Париже они встретились с персоналом замка Геделон, и им предложили убежище в замке.

Она пошутила, что ее дочь Эмма чувствует себя, словно она Диснеевская принцесса. Семья жила в замке около двух недель. Работники помогли им найти дом в небольшом городе в 30 милях.

Других украинских беженцев приютили в замке Сен-Фаржо — в 15 минутах от Геделеона. Сен-Фаржо построен в 1453 году. С этого времени в нем проживали епископы, богатые купцы, аристократия и французские королевские особы. Семья Гийо, также владеющая Геделоном, приобрела его в 1977 году, и с тех пор он функционирует как туристическая достопримечательность.

Первыми прибывшими туда была семья Андриуса Сидлаускаса, проживающего в Великобритании. Они сопровождали его свекровь и племянников, которые выехали из Украины. Вскоре к ним присоединились Яков Волощук, его супруга Оксана и 15-летняя дочь Вероника. Обе семьи остались в замке, ожидая получения семейных виз в Великобританию.

Всего с начала войны в Украине в двух замках приютили 30 человек. Но организаторы хотят подчеркнуть, что это только временное убежище.

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Источник: Business Insider

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