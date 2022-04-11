Украинских беженцев приютили во французских замках

Замок Геделон расположен вблизи города Треньи во Франции. Здание представляет собой копию замка XIII века. В замке поселили семью Виняр из Украины.

— Мы смотрим новости, плачем, смотрим новости, плачем. Но атмосфера в Геделоне немного успокаивает. Это противоположность тому, что слышат друзья дома. Дети находятся в подземных укрытиях, — сказала Кристи.

Кристи и ее муж Макс Виняр руководили агентством в Киеве. Они возвращались из отпуска в Дубай со своими дочерьми Эммой, три года, и Неей, один год, утром 24 февраля, когда их самолет внезапно перенаправили в Молдову.

— Мы не знали, что происходит, — сказала Кристи.

Через несколько часов они узнали, что президент России заявил о вторжении в Украину. Не имея ничего, кроме чемоданов, наполненных футболками и шортами, Кристи и Макс поняли, что они не смогут вернуться домой в ближайшее время.

В течение недели семья перемещалась между тремя странами, они были в Молдове, Румынии и Франции. В Париже они встретились с персоналом замка Геделон, и им предложили убежище в замке.

Она пошутила, что ее дочь Эмма чувствует себя, словно она Диснеевская принцесса. Семья жила в замке около двух недель. Работники помогли им найти дом в небольшом городе в 30 милях.

Других украинских беженцев приютили в замке Сен-Фаржо — в 15 минутах от Геделеона. Сен-Фаржо построен в 1453 году. С этого времени в нем проживали епископы, богатые купцы, аристократия и французские королевские особы. Семья Гийо, также владеющая Геделоном, приобрела его в 1977 году, и с тех пор он функционирует как туристическая достопримечательность.

Первыми прибывшими туда была семья Андриуса Сидлаускаса, проживающего в Великобритании. Они сопровождали его свекровь и племянников, которые выехали из Украины. Вскоре к ним присоединились Яков Волощук, его супруга Оксана и 15-летняя дочь Вероника. Обе семьи остались в замке, ожидая получения семейных виз в Великобританию.

Всего с начала войны в Украине в двух замках приютили 30 человек. Но организаторы хотят подчеркнуть, что это только временное убежище.