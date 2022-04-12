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Факты / Украина

В Ирпене объявили комендантский час на трое суток

Анастасия Гевко редактор ленты
В Ирпене объявили комендантский час на трое суток

Мэр Ирпеня Александр Маркушин объявил об усиленном комендантском часе в городе в течение трех суток. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном мэром на его страницах в социальных сетях.

Он уточнил, что комендантский час начнет действовать с 6 утра 12 апреля и закончится в 9 утра 15 апреля. 

Все это время попасть в Ирпень будет нельзя – никому, кроме волонтеров, коммунальщиков, полиции, МЧС, СБУ и Генпрокуратуры. 

– Прошу отнестись с пониманием. Завершают проведение следственных действий по преступлениям Российской Федерации. Завершают коммунальные службы работы по разбору завалов на дорогах и в парках. В городе для патрулирования улиц и нахождения на блокпостах вводятся дополнительные наряды полиции, – сказал Маркушин.

Для проезда в Бучу гражданам предлагают объезжать Ирпень через Дмитровку и Забучье.

В Киевской ОВА напомнили, что во время усиленного комендантского часа запрещается находиться на улицах, посещать общественные места, пересекать город транспортом или пешком. Исключение – при наличии специального пропуска и удостоверения личности.

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